Confindustria Crotone passaggio di testimone alla guida del gruppo giovani imprenditori

Dopo 4 anni di mandato, Vincenzo Giovanni Squillacioti cede il passo ad Angelo Astorino, scelto dall’Assemblea perre ilnel prossimo quadriennio.Amministratore dell’Azienda New Day di Pgorio, specializzata nella produzione di attrezzature per il settore dell’arte bianca, Astorino, classe 1998, dal 2020 ha svolto un percorso ricco di esperienze nel Movimento GI di, partecipandoCommissione Start up competition GI Sud, frequentando L’Altascuola, il percorso formativo riservato ai GI di Confindustra, e facendo parte del team organizzativo del programma Talentis GI Start up program. Ha ricoperto inoltre l’incarico di Vice Presidente con delega al nazionale delGI di.Le dichiarazioni del neo presidente: “Ho condiviso con i colleghi un Programma di lavoro focalizzato su 4 temi.