Confermato caso di colera in Italia | quali sono i sintomi e come si trasmette

L’Istituto superiore di sanità (Iss) hail primodiinper il 2024. Il paziente, attualmente ricoverato nella terapia intensiva della Poliambulanza di Brescia, è risultato positivo al Vibrio cholerae sierogruppo O1, responsabile dell’infezione.Leggi anche: Brescia,sospetto di: paziente ricoverato in terapia intensivaIl contagio avvenuto all’esteroIlera stato segnalato lo scorso 31 gennaio, ma ora le analisi hannola diagnosi.precisato dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, non si tratta di unautoctono: il paziente, un uomo di 29 anni, ha contratto la malattia in Nigeria prima di rientrare inil 29 gennaio. Lo stesso giorno ha sviluppato i primi, tra cui problemi gastrointestinali, diarrea e vomito.