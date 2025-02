Lanazione.it - Confcommercio, incontro aperto agli imprenditori del centro storico

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Domani, martedì 4 febbraio 2025, la sede dellaaretina ospita alle ore 14.45 l’assemblea dei commercianti deldi Arezzo. L'si pone l'obiettivo di aprire un confronto su turismo ed economia in città, anche alla luce dei risultati dell’edizione 2024 di "Arezzo Città del Natale". Sarà quindi l’occasione per raccogliere suggerimenti e proposte sulla manifestazione, con l’intento di costruire insieme un’edizione 2025 ancora più coinvolgente e di successo. Ma non solo:intende stimolare idee e progettualità da parte dei commercianti anche per gli altri eventi che scandiranno i prossimi mesi. Saranno presenti i principali attori coinvolti nell’organizzazione turistica locale, ovvero Simone Chierici, assessore comunale e presidente della Fondazione Arezzo Intour, che da nove anni promuove la rassegna natalizia aretina, e Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione.