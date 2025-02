Anteprima24.it - Confcommercio Caserta lancia il corso gratuito di Barman: tutte le info utili

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPartirà martedì 18 febbraio l’attesodiper i soci di. Dieci lezioni gratuite in programma fino all’8 aprile che si svolgeranno nella sede di via Renella adalle ore 14,30 alle 17,30. Si tratta di un perfinalizzato a fornire gli elementi cardine della professione durante il quale i corsisti potranno iniziare ad orientarsi nel mondo della miscelazione, imparando a riconoscere qualità e dosi di un cocktail o di un long drink, azzare l’attrezzatura nel modo corretto o a scegliere il bicchiere più adatto a seconda della bevanda, diventando così esercenti più consapevoli e consumatori piùrmati. Prevista la partecipazione di un massimo di due dipendenti per azienda. Ai corsisti sarà consegnato il materiale didattico, l’attestato Aibes (Associazione italiana) e la tessera di aspirante