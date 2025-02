Lettera43.it - Condannato Enzo Bucarelli, l’ex pm tifoso granata che cancellò prove di revenge porn contro Demba Seck

È statoa un anno, nove mesi e 10 giorni (con sospensione della pena), oltre all’interdizione dai pubblici uffici,, ex pm di Torino che nel 2023video intimi di una ex fidanzata dal cellulare del calciatore, all’epoca in forza al Toro e oggi in prestito al Catanzaro. La condanna diritenuto responsabile di depistaggio, è stata decisa dal gup di Milano, Luigi Iannelli, che ha accolto le richieste della Procura.Il calciatore aveva girato di nascosto video di momenti intimi cone poi li aveva girati agli amici(Getty Images).aveva girato di nascosto video di momenti intimi confidanzata, ignara di essere ripresa. E poi li aveva girati agli amici: questo aveva portato la procura ad aprire un fascicolo per, poi chiuso con un’archiviazione per il calciatore.