Ilnapolista.it - Condannato a un anno e 9 mesi il magistrato ultrà del Toro che salvò Seck dal revenge porn

Un, novee dieci giorni di reclusione (con pena sospesa), e interdizione dai pubblici uffici: questa la condanna inflitta all’ex pm di Torino Enzo Bucarelli. Ilè stato riconosciuto colpevole di aver cancellato dal cellulare di Demba, ex giocatore del Torino che ora gioca al Catanzaro, alcuni video intimi girati di nascosto con l’ex fidanzata, che era all’oscuro delle riprese. Eccesso colposo di tifo, in pratica.I filmati, secondo le indagini, erano stati diffusi tra gli amici del calciatore, scatenando un’inchiesta per. Un procedimento che però si è arenato proprio a causa della distruzione delle prove e del ritiro della denuncia da parte della giovane, convinta a desistere, secondo l’accusa, dallo stesso Bucarelli.Il gup di Milano Luigi Iannelli ha disposto il risarcimento dei danni: 10mila euro alla vittima, altrettanti alla Presidenza del Consiglio e 15mila euro al ministero della Giustizia.