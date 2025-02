Quifinanza.it - Concorso Guardia di Finanza 2025 per 69 allievi ufficiali, requisiti e materie d’esame

Leggi su Quifinanza.it

Ladiha indetto unper titoli ed esami per l’anno accademico/2026 volto al reclutamento di 69nei comparti ordinario (60 posti) e aeronavale (9 posti). Per l’accesso basta il diploma e per candidarsi c’è tempo fino alle 12:00 di lunedì 3 marzo.La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente online sul sito concorsi.gdf.gov.it, al quale è possibile accedere tramite Spid o Cie. I candidati minorenni devono inoltre indicare una Pec in uso a un genitore o tutore.I posti disponibiliSi specifica che i candidati possono presentare domanda di partecipazione per un solo comparto e per una sola specializzazione.I 60 posti disponibili nel comparto ordinario sono così ripartiti:58 posti sono aperti alla generalità degli aspiranti;1 posto è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.