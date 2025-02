Inter-news.it - Conceicao spocchioso: «Visti i giocatori dell’Inter felicissimi»

e poco obiettivo dopo il derby tra Milan e Inter, finito 1-1 nonostante il dominio dei nerazzurri. Le sue parole a Radio Rai.L’OBIETTIVITÀ NON ESISTE – Il Milan ha bloccato l’Inter sull’1-1 grazie ad una fortuna raramente mai vista negli ultimi anni. I rossoneri si sono aggrappati a tre pali, a tre gol cancellati e anche ad un clamoroso rigore non concesso. Giustamente Simone Inzaghi nel post-partita lo ha rimarcato, facendo però i complimenti anche ai suoi ragazzi. Sergio, invece, che probabilmente non conosce l’obiettività, ha analizzato in questo modo il derby finito 1-1. Il tecnico portoghese anche: «Pareggio giusto, pareggiare così costa: però ho visto i. Vuol dire che siamo stati all’altezza di loro, perché sono fortissimi.