Liberoquotidiano.it - "Concava e convessa", "Peggio". Il video di Meloni scatena Floris e Bindi: livore puro | Guarda

Tutti contro Giorgia. Accade a In Altre Parole in onda su La7, dove Giovannie Rosyse la prendono con il premier. Il motivo? Ancora una volta il caso Almasri con il governo indagato. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che il giornalista e l'ex ministro del Pd si lasciano andare a un parallelismo ben poco attinente. "Questa capacità di Giorgiadi esserea seconda della convenienza viene da Berlusconi", esordiscecommentando unproposto da Massimo Gramellini. Nelle immagini si vede la leader di Fratelli d'Italia, il 3 dicembre 2020 durante una diretta social dall'Aula della Camera, contesta l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accusato di aver usato impropriamente una conferenza stampa per rispondere sulla denuncia avanzata dalla parlamentare di Fratelli d'Italia Roberta Angelilli circa un presunto abuso della scorta.