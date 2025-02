Tuttoandroid.net - Con la One UI 7 alcune funzioni Galaxy AI sono accessibili su tastiere di terze parti

Leggi su Tuttoandroid.net

AI non richiedono più la tastiera Samsung: con la One UI 7 potete usare l'app che volete, come la Gboard.L'articolo Con la One UI 7AIsudiproviene da TuttoAndroid.