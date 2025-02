Modenatoday.it - Con il progetto “Buon Fine” Coop ha recuperato 200 tonnellate di cibo per le famiglie bisognose

Con l’avvicinarsi della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario il 5 febbraio,Alleanza 3.0 condivide i risultati raggiunti in questa importante tematica grazie a “Buon”, il progetto dellaerativa che permette di trasformare lo spreco in solidarietà.