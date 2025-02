Ilnapolista.it - Comuzzo, sono troppi i 40 milioni chiesti dalla Fiorentina: la trattativa si può considerare chiusa (Sky)

Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato per Sky Sport, direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano fornisce le ultime notizie di mercato. Per quanto riguarda il Napoli, si aspetta ancora l’arrivo di un sostituto di Kvaratskhelia. Invece, i discorsi relativi a, sembrano al momento interrotti. Troppo alta la richiesta dellache non scende sotto i 40di euro, bonus compresi.I 40dellaperun muro invalicabileLe parole di Sugoni a Sky:«destinato a rimanere alla. Muro dellatroppo alto. Anche Manna ne aveva parlato, di cifre fuori mercato e di sforzi fino a un certo limite. I 40davvero un muro invalicabile. Possiamodefinitivamentecome possibilità. Al momento non cisentori chepossa lasciare la