Juventusnews24.com - Comuzzo Juve, è arrivata la decisione della Fiorentina: ecco la risposta al Napoli. Novità sul futuro del difensore viola

di RedazionentusNews24, èlasulcentrale:laal. Salta il trasferimentoCome riportato da Sara Meini di Rai Sport, laha respinto l’assalto del: Pietroresta in magliaalmeno fino al terminestagione. L’offerta del club di De Laurentiis non è bastata a convincere la società, nome accostato anche al calciomercato, rimane così a Firenze fino a giugno. I bianconeri restano così in corsa per il promettente.Leggi suntusnews24.com