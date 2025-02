Calcionews24.com - Comuzzo Fiorentina, arriva la decisione della squadra viola dopo l’interesse del Napoli. Le ultime novità

Leggi su Calcionews24.com

, èta lasul difensore centrale: ecco la risposta al. Salta il trasferimento Come riportato da Sara Meini di Rai Sport, laha respinto l’assalto del: Pietroresta in magliaalmeno fino al terminestagione. L’offerta del club di De Laurentiis non è bastata a convincere la societàrimarrà .