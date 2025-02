Spazionapoli.it - Comuzzo al Napoli, ore cruciali: ecco cosa filtra da Firenze. Gli sviluppi imminenti

CalciomercatoUltimissime – Pietroresta un obiettivo degli azzurri:daa poche ore dalla fine delle trattative Per il calciomercatoultimissime arrivano proprio a poche ore dalla conclusione della campagna acquisti invernale. Il protagonista è Pietro, che piace moltissimo ad Antonio Conte, ma che sembra destinato a rimanere a. Almeno è questo il grande rischio quando mancano una manciata di ore al termine delle trattative.Il mercato di riparazione non ha regalato grandi gioie al, che rischia seriamente di ritrovarsi senza rinforzi di primo piano fino alla fine dell’anno. Una seconda metà di stagione che verrà vissuta con Rafa Marin in panchina, dato che il suo addio imminente è stato congelato, e senza un sostituto di Kvaratskhelia, visto il rischio di perdere anche Saint-Maximin.