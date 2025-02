Quicomo.it - Como, caos in stazione: uomo con cacciavite blocca i passeggeri in attesa dei treni

Leggi su Quicomo.it

Attimi di tensione sabato pomeriggio allaLago delle Ferrovie Nord Milano, dove un 48enne calabrese, domiciliato in provincia die già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e legati alla droga, è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e.