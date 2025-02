Ilgiornaleditalia.it - Come stiamo si legge nel sudore, e in futuro sensori indossabili si 'stamperanno' in serie

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Da ingegneri Usa sistema per monitoraggio di più biomarcatori, testato su pazienti long Covid e per verificare presenza farmaci in pazienti oncologici Milano, 3 feb. (Adnkronos Salute) - Ildella medicina personalizzata? E' scritto nel. Nel senso che in questa secrezione del cor