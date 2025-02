361magazine.com - Come sta il figlio di Antonio Tajani dopo il malore?

Aveva avuto unin campoÈ il ministroa dare notizie sulFilippo. Quest’ultimo giocatore del Ferentino, ha avuto unin campo nel weekend.Sui suoi social il Ministro ha scritto: “Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino Calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio”.Ilsi era accasciatouno scontro durante un match di calcio a seguito di scontro nellla partita di Eccellenza Laziale contro Paliano al minuto 38esimo di gioco.junior ha subito perso conoscenza ed è stato immediatamente soccorso e portato all’Ospedale Gemelli di Roma tramite un elicottero del 118.“Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura.