Come si festeggia la Festa dei Lavoratori in Italia

Ladei, che si celebra il 1° maggio, rappresenta un momento di celebrazione e riflessione per il mondo del lavoro. Questa giornata affonda le sue radici nelle lotte operaie del XIX secolo, in particolare nelle rivolte scoppiate a Chicago nel 1886 per la riduzione dell’orario lavorativo a otto ore. La data fu istituita nel 1889 dalla Seconda internazionale socialista e prese piede in diversi Paesi del mondo. In, durante il periodo fascista, il regime abolì le celebrazioni del Primo Maggio, sostituendole con ladel lavoro il 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma. Solo nel 1946, al termine della Seconda guerra mondiale, latornò ufficialmente a essere celebrata il 1° maggio e fu definitivamente riconosciuta tra le festività nazionali nel 1949.L’ha riconosciuto ladeinel 1891Primo Maggio 2023 a Napoli (Getty Images).