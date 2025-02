Lettera43.it - Come si fa il backup delle chat WhatsApp

Ildiè essenziale per proteggere i propri messaggi e conservare tutte le conversazioni – compresi i file multimedialiimmagini, video e documenti – in caso di una perdita improvvisa dello smartphone. L’app di messaggistica di Meta offre strumenti integrati sia per i device con sistema operativo Android sia per quelli che vantano iOS, ossia gli iPhone di Apple. Per quanto riguarda il primo caso, l’utente può ricorrere a Google Drive, mentre nel secondo arriva in soccorso iCloud, lo spazio di archiviazione offerto dalla società di Cupertino gratuitamente fino a 5 gigabyte. Su entrambe le piattaforme sono disponibiliautomatici quotidiani, settimanali o mensili, che si possono disattivare liberamente nel menuimpostazioni. Tramite la crittografia end-to-end, che vieta a terzi di leggere le conversazioni, la sicurezza è garantita.