Quotidiano.net - Come risparmiare sui biglietti aerei: mese, giorno e orari più convenienti per prenotare i voli

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 febbraio 2025 – Se è vero che ci sono periodi dell’anno (Natale, Pasqua, luglio e agosto per le mete balneari) in cui i prezzi deischizzano più in alto dei, è altrettanto vero che – fuori dalle date da bollino rosso – è possibilegrazie a una serie di accorgimenti strategici. Possono infatti esserci differenze sostanziali tra iacquistati di prima mattina o di pomeriggio, in undella settimana o in unpiuttosto che in un altro. La conferma arriva dal motore di ricerca die hotel www.jetcost.it, che ha analizzato il prezzo medio deinazionali (con aeroporto di partenza e di arrivo in Italia), deieuropei e deia lungo raggio (destinazioni extraeuropee) negli ultimi 12 mesi e ha individuato il, ile l'ora piùperun volo.