Come recuperare la password di un iPad

Leggi su .com

L'chiede il codice di sblocco al primo avvio o dopo un riavvio, per esempio dopo un aggiornamento notturno. Può capitare di dimenticare il codice di sblocco dell'e di non riuscire più ad accedere al tablet, con tanto di finestra con il blocco di sicurezza (con tempo via via sempre maggiore d'attesa ad ogni errore sulla).Se non vogliamo perdere l'accesso all'vale la pena tentare il codice finché non si arriva al blocco d'attesa di 3 ore; in questo caso si può tentare il ripristino dell'da Mac o da Windows, ripristinando il software dell'e successivamente ripristinando l'ultimo backup dell', con i file, le app e i documenti salvati sul cloud dell'ID Apple.Prima di procedere, dovremoil cavo USB dell'e avere a disposizione un PC o un Mac per l'inizializzazione, oltre ad avere accesso all'account ID Apple con tanto di autenticazione a due fattori (indispensabile per ripristinare il sistema).