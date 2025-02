Liberoquotidiano.it - "Come puoi dire di no?". Jannik Sinner, clamoroso: chi potrebbe allenarlo dopo Cahill

L'ex Andreas Seppi è originario dell'Alto Adige. Interpellato dalla Gazzetta su di lui, ha sottolineato di essere disposto ad allenare il 23enne pusterese nel caso fosse stato scelto lui al posto di Darren, che si ritirerà a fine stagione: “Anzitutto sono onorato che si sia fatto il mio nome — ha detto Seppi — Ci tengo ache non ho contattato nessuno, né tantomeno sono stato chiamato. Poi, certo, se ci fosse la possibilità di allenare unodi no?”. E ancora: “Detto ciò, adessoadesso non credo sia il momento giusto, tra famiglia e bambini, per seguirlo in giro per il mondo — le parole dell'ex tennista di Caldaro sulla Strada del Vino — Sarebbe molto impegnativo, ma tra qualche anno unolui lo allenerei molto volentieri”. Anche se non c'è stata ancora l'ufficialità dell'addio dell'allenatore australiano, e di unche vuole provargli a fare cambiare idea (dettol'ultimo successo degli Australian Open) è già partito il toto-successore.