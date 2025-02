Quifinanza.it - Come posso tutelarmi da un licenziamento ingiusto?

Il mercato del lavoro è connotato da forte instabilità e l’aumento dei licenziamenti colpisce aziende di ogni settore. Il 20 gennaio 2025, la Corte Costituzionale ha ammesso un referendum per abolire le attuali norme sui licenziamenti potrebbe ridefinire il quadro normativo, riaprendo il dibattito sul reintegro dei lavoratori licenziati ingiustamente. Nel frattempo, le crisi aziendali continuano a mietere lavoratori: la multinazionale Beko, ex Whirlpool, ha annunciato ildi 2.000 dipendenti in Italia, citando la concorrenza internazionale e il calo della domandacause principali.riconoscere un?Unquando manca una motivazione reale, violando la legge o i contratti collettivi. Le norme sul diritto del lavoro impongono che ognisia supportato da motivazioni valide e dimostrabili, in linea con l’art.