Come parlare in pubblico in modo chiaro e piacevoli: arriva il corso di dizione

Terni, 3 febbraio 2025 - Presentarsi ad un colloquio di lavoro,al telefono, interloquire in un dibattito: sono tantissime e quotidiane le situazioni che ci ricordano l'importanza di saper- al momento opportuno - incomprensibile,, piacevole e senza inflessioni dialettali. Torna, per il nono anno consecutivo, "Tanto per dire" ildiorganizzato dal Liceo Classico Tacito di Terni e aperto a tutti: docenti, studenti, professionisti e cittadini. Durante ilvengono affrontati tutti gli aspetti che riguardano lae la pronuncia “neutra” della lingua italiana: dalla respirazione alla corretta emissione dei suoni, dall’articolazione all’intonazione, all’espressività; le regole dell’ortoepia e della fonetica, gli accenti e la pronuncia di vocali e consonanti.