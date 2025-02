Spettacoloitaliano.it - Come finisce Paradise Beach dentro l’incubo: finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

trama edel” (noto anche“The Shallows”). Questo thriller del 2016, diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Blake Lively, segue la storia di una studentessa di medicina di nome Nancy Adams che rimane bloccata su una spiaggia isolata in Messico e viene attaccata da un grande squalo bianco. Blake Lively ha smesso i panni della Gossip Girl per tuffarsi in un thriller che, sebbene impostato sulla tutt’altro che originale lotta tra l’uomo e lo squalo, risulta godibile e convincente.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaNancy a tu per tu con un enorme squalo bianco, la riva agognata salvezza dista qualche centinaia di metri.