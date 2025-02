Cinemaserietv.it - Come finisce la serie Il conte di Montecristo del 2025: una vendetta dal sapore amaro

Ildi, minicoproduzione internazionale tratta dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas, con protagonista Sam Claflin,con Edmond che, dopo aver portato a termine la sua, raggiunge Mercédès in cima a un colle: lui le annuncia che lascerà la Francia; lei, consapevole che nulla potrà tornareprima, gli stringe la mano, osservando con lui l’orizzonte lontano.Il diabolico piano di Dantès, alias, arriva alle sue battute conclusive pochi giorni dopo il suicidio di Fernand, travolto dallo scandalo di Ali Pascià; il, spietato, lo va a trovare e gli rivela la propria identità. A quel punto, Mondego si spara.Intanto, tutto è pronto per il matrimonio tra Eugénie, figlia del banchiere Danglars, e ilSpada, sotto le cui spoglie si cela ovviamente Luigi Vampa, ex bandito italiano e collaboratore del; l’uomo, in segreto, ha organizzato la fuga della Danglars con la giovane amante, mentre Edmond ha fatto trapelare ai giornali le illegali speculazioni operate dal banchiere sul mercato azionario, con la complicità della moglie Hermine e del di lei amante, il ministro Debray.