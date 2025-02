Cultweb.it - Come finisce Avengers: Endgame? È tempo di dire addio agli eroi Marvel del cuore

Leggi su Cultweb.it

L’epico finale disegna la chiusura di un’era per ilCinematic Universe, dando un commiato definitivo ad alcuni dei suoipiù iconici. Il film si chiude con il funerale di Tony Stark, un momento commovente che riunisce tutti glisopravvissuti. Tra i presenti si nota la presenza di Harley Keener, il ragazzo che Tony aveva aiutato in Iron Man 3, un detto che sottolinea l’eredità lasciata dal personaggio. Dopo una batta finale spettacolare, Tony Stark prende la decisione estrema di usare il Guanto dell’Infinito per eliminare Thanos e il suo esercito, ma il potere delle Gemme lo consuma, portandolo alla morte. Nel frat, Steve Rogers, alias Captain America, compie il suo ultimo viaggio nelper restituire le Gemme nei loro punti d’origine, ma sceglie di rimanere nel passato per vivere la vita che aveva sempre desiderato con Peggy Carter.