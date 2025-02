Spazionapoli.it - Colpo di scena, salta la trattativa: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Napoli Calcio – Ultimissime: arriva illast minute, maanche l’importantesottoforma di prestito onerosoSecondo gli ultimi aggiornamenti diDi, il Napoli sta virando su Noah Okafor. Dunque,laper Saint-Maximin a causa dei cavilli burocratici. Il francese, infatti, è di proprietà dell’Al-Ahli, ma era stato girato in prestito al Fenerbahce la scorsa estate. Per il trasferimento in Serie A sarebbe servito una rescissione dall’attuale accordo con i turchi e il trasferimento in prestito oneroso al Napoli. Tuttavia, il calciomercato arabo è chiuso da qualche giorno e la deroga FIFA per questo passaggio non è arrivata.Per ovvie ragioni logistiche, Manna avrebbe deciso di puntare tutto sull’attaccante svizzero del Milan. Secondo il giornalista di Sky Sport, Okafor si trasferirà al Napoli con prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni.