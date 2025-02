Ilfattoquotidiano.it - Colpo al clan Mallardo a Giugliano in Campania, 25 arresti: “Ha condizionato le elezioni comunali del 2020”

Ilavrebbel’amministrazione comunale diin, intervenendo nella campagna elettorale per lenel settembredel popoloso comune dell’hinterland di Napoli. È questo un elemento che emerge dall’indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda di Napoli, che lunedì mattina ha portato all’arresto di 25 persone.Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta, il– componente della cosiddetta Alleanza di Secondigliano – interveniva anche per dirimere le controversie tra privati. In tutto i militari dell’arma hanno notificato 20in carcere e 5 ai domiciliari. Tra i reati contestati figurano l’associazione di tipo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso, l’estorsione, la tentata estorsione, l’usura, il trasferimento fraudolento di valori e la corruzione.