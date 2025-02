Lapresse.it - Colpo a clan Mallardo, 25 arresti a Napoli

Il Ros dei carabinieri – supportato dal comando provinciale dell’Arma di– ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del capoluogo campano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 25 persone (di cui 20 sottoposte alla custodia in carcere, 5 aglidomiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, di scambio elettorale politico-mafioso, nonché di estorsione, tentata estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, corruzione ed altro.Delitti aggravati in quanto sarebbero stati commessi avvalendosi del metodo mafioso e con la finalità di agevolare le attività del‘, operante sul territorio di Giugliano in Campania e zone limitrofe. In particolare, le attività illecite sarebbero state poste in essere dagli indagati anche per alimentare la ‘cassa comune’ dell’organizzazione, gestita per il sostentamento degli affiliati, ancorché detenuti, e dei loro familiari.