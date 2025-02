Ilrestodelcarlino.it - Colpaccio Le Tigri portano a casa punti d’oro

0 MEGABOX 3 (22-25;23-25;22-25) SAVINO DEL BENE : Ognjenovic 3, Bajema1, Nwakalor 9, Antropova 9, Mingardi 6, Da Silva Ana Carolina 10; Castillo (L), Ribechi, Ruddins 2, , Graziani 1. Non entrate: Mancini, Ung Enriquez, Kotikova (L). All. Gaspari. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Candi 7, Perovic 2, Lee 14, Weitzel 11, Bici 15, Giovannini 7; De Bortoli (L), , Lazda, Michieletto 2. Non entrate: Feduzzi, Kobzar, Torcolacci, Carletti. Ceccarelli (L). All. Pistola. ARBITRI: Serena Salvati, Stefano Cesare. NOTE: Spettatori 2465. Durata set: 28, 28, 29. Tot. 93’. Lebiancoverdi affondano le unghie e riescono a portare a Vallefoglia treimportantissimi, grazie ad una prestazione impeccabile, da ogni punto di vista. La Megabox Ondulati del Savio a Firenze mette in difficoltà le padrone di, partite, nel primo parziale, avanti ma ben recuperate da Giovannini & co fino all’8-8.