Collaborazione e innovazione al centro della SDGs Leaders UNconference 2025 a Milano

"La transizione sostenibile non è un percorso che si può affrontare da soli. È attraverso latra aziende, istituzioni e società civile che possiamo generare un impatto concreto e duraturo". Lo ha detto Marco Gallo, managing director di, anticipando i temi, che si terrà il 6 febbraio, presso Banco Bpm. L'incontro è pensato per offrire un'esperienza immersiva e interattiva alle aziende e ai professionisti impegnati nella trasformazione sostenibile in cui i partecipanti saranno coinvolti in tavole rotonde, workshop pratici e discussioni guidate da esperti del settore. Per Gallo "modelli di cooperazione innovativi e sinergie strategiche sono la chiave per superare le sfidesostenibilità e trasformarle in opportunità di crescita responsabile" e l''"rappresenta uno spazio privilegiato per costruire queste connessioni e accelerare il cambiamento".