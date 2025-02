Bergamonews.it - Colere-Lizzola, il progetto ai raggi X: “Distruggerà la montagna”, “No la salverà”. Parlano i protagonisti

Leggi su Bergamonews.it

. Le montagne sono fragili e misteriose., 1.250 metri di altitudine e un centinaio di abitanti, incarna questo assunto.La frazione di Valbondione è un minuscolo borgo in cima alla Val Seriana immerso tra sentieri e antiche mulattiere. A sud del paese c’è anche una piccola stazione sciistica, al confine con la Val Sedornia e la Val di Scalve. Ospita impianti ormai a fine vita: dovranno essere in fretta sostituiti, o il nome dirischia di aggiungersi alla già lunga lista dei comprensori che hanno chiuso i battenti per il calo delle precipitazioni nevose e l’aumento delle temperature.Secondo gli ultimi dati del report Nevediversa di Legambiente, sono 177 gli impianti temporaneamente chiusi in Italia, con una crescita di 39 unità rispetto alla rilevazione precedente.