Colere-Lizzola 25mila firme contro | Medici di base scuola e trasporti pubblici | ecco dove servono investimenti

. Cambiare prospettiva, investire nell’essenziale per incentivare le persone a restare e radicarsi sul territorio. Nato per opporsi al collegamento delle stazioni sciistiche di, il collettivo terreAlt(r)e vuole mostrare ai cittadini dell’Alta Val Seriana e della Val di Scalve che esistono strade alternative al progetto di Rsi.“Ci trovavamo già regolarmente, quando è emerso il progetto del comprensorio unito abbiamo deciso di indirizzare le nostre energie per informare la popolazione su quanto sta accadendo – racconta Paolo Pasini, membro del collettivo che ha riunito alcuni giovani delle due valli coinvolte -. Vorremmo che ognuno sviluppasse senso critico sulla questione, le valli sono luoghi delicati che necessitano molta attenzione”.“Non ci riconosciamo nella definizione ‘ambientalisti’, ma abbiamo un’ottica di sviluppo che si basa su valori diversi rispetto a quelli dell’espansionismo – precisa – È inutile insistere a voler portare infrastrutture in aree che per conformazione non ne vogliono sapere, è una direzione che ci ostiniamo a contrastare”.