Quotidiano.net - Coldiretti Marche: "Il protagonismo dei giovani è fondamentale"

IL RICAMBIO GENERAZIONALE è uno degli aspetti più importanti nello sviluppo del settore agricolo delle. Il binomioe agricoltura si è concretizzato in un importante progetto diche ogni anno premia con gli Oscar Green coloro che propongono idee per innovare le aziende e le modalità di produzione delle aziende. In proposito la presidente diMaria Letizia Gardoni (nella foto in alto) ci ha detto: "consideraildeiin agricoltura. Negli ultimi anni, sempre piùimprenditori hanno scelto l’agricoltura come settore di riferimento, dimostrando un impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e il mantenimento della tradizione agricola locale. Gli Oscar Green accendono i riflettori proprio su queste realtà.