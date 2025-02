Quifinanza.it - Codacons contro Istat sui prodotti nel paniere e contesta il topper tanto caro a Barbieri

Fuori i tamponi per il Covid, dentro la camera d’aria per biciclette, fuori i test sierologici per gli anticorpi dentro il. L’ha presentato l’aggiornamento del, lo strumento statistico che serve a rilevare i beni e servizi per il calcolo dei prezzi al consumo, con diverse novità che hanno fatto storcere il naso alle associazioni dei consumatori. In particolareha criticato le scelte dell’Istituto per l’inserimento di alcuniche sarebbero dettati dalla “moda del momento” e cita ilper materassi, diventato un tormentone nella trasmissione 4 Hotel condotta dallo chef Bruno.Come ogni anno, l’ha rivisto l’elenco deielementari che costituiscono ildi riferimento, aumentati dai 1.915 del 2024 ai 1.923 del 2025, oltre alle modalità di indagine e i pesi con i quali iincidono sul calcolo dell’inflazione.