Ilrestodelcarlino.it - Coach Ortenzi: "Che abbraccio con Dusan"

Una foto finale allargata a tutti coloro che vivono il mondo M/G e Yuasa, undi popolo con 1600 ed oltre cuori targati Yuasa a battere forte. Emozioni solide e verissime quelle vissute ancora una volta sopra le due ore di gioco. Per la precisione questa volta sono state due ore e trenta minuti di battaglia autentica, la gara record contro Padova non era poi così lontana con le sue tre ore scarse. Le sensazioni sono quelle meravigliose di un match che riconcilia come l’finale tra l’MvpPetkovic e Massimiliano, con lo stessoche spiega il significato. "Unsentito conperché aveva subito una distorsione alla caviglia ed era stato costretto ad uscire nel primo set ma è voluto assolutamente rientrare. Quando serviva è stato sempre in campo e come tutti hanno messo qualcosa di importante in ogni momento della garra".