CM com – Lazio pronto il rinnovo di Marusic | ecco i dettagli|Calciomercato

Lazio, pronto il rinnovo di Marusic: ecco i dettagli

Marusic e Lazio avanti insieme fino al 2027. Il terzino montenegrino e il club biancoceleste hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, con un'opzione di un ulteriore anno (2028) che la società potrà decidere di far scattare o meno. A breve arriverà anche l'annuncio ufficiale della firma.