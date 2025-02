Secoloditalia.it - Click day, domande false e clandestini veri: 31 arresti in Campania. Meloni aveva denunciato tutto

Sugli episodi sospetti legati alday e ai decreti flussi voluti dai governi di centrosinistra, Giorgiapresentato nel giugno dello scorso anno un esposto al procuratore nazionale antimafia.Glidi queste ore in, tra Napoli, Salerno e Caserta hanno confermato i sospetti della premier: l’operazione ha infatti svelato un giro di svariati milioni di euro, coinvolgendo duemila immigrati nel loro ingresso in Italia. Sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio, nell’ambito di un’inchiesta ora alle cronache per un’ordinanza emessa dal Gip di Salerno.Un’operazione annunciata su X dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. «Sono 31 le persone arrestate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel corso di un’operazione condotta dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri nelle province di Caserta, Napoli e Salerno», ha detto il responsabile del Viminale.