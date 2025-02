Thesocialpost.it - Claudia muore così, dentro casa: il dramma all’improvviso sotto gli occhi del marito

Leggi su Thesocialpost.it

Ieri mattina, domenica 2 febbraio, una donna ha perso la vita in un appartamento situato in via Mattie 14.Udrescu, 51enne di origine romena ma residente in Italia da molti anni, stava svolgendo delle faccende domestiche nella suanel quartiere San Paolo di Torino quando, a causa di un’improvvisa perdita d’equilibrio, è caduta.Leggi anche: “Presto, un’ambulanza”. Panico al Grande Fratello, il concorrente finisce in ospedale: il videoLa donna si era arrampicata su una scala per sistemare le tende alle finestre e, durante la caduta, ha urtato la testa contro una balaustra, perdendo immediatamente conoscenza. In quel momento, il suo compagno si trovava con lei e ha prontamente contattato i soccorsi.Nonostante l’intervento rapido dei medici e del personale del 118, purtroppo, perUdrescu non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa della caduta.