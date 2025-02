Claudia Chessa | Ha iniziato a prendermi a pugni Mi ha detto io ti ammazzo non sai chi sono lanciarmi era l’unica soluzione – Il video

Leggi su Open.online

«Sto meglio, mi sto riprendendo». Queste le parole dia Pomeriggio 5. La giovane 18enne di Arzachena finì all’ospedale dopo essersi lanciata dal balcone, al quinto piano di un hotel a Malta la sera del 22 e il 23 gennaio scorso, per scappare dall’aggressione del fidanzato Alessio Lupo. «Ci stavamo divertendo – racconta la ragazza – ad un certo punto ha avuto dei problemi con degli sconosciuti e ce ne siamo andati, poi siamo ritornati. Verso la chiusura del locale Alessio era diverso dal solito, va in bagno, lo seguo e vedo che era con uno sconosciuto e faceva uso di droghe. Mi ha deluso perchéstata io a volere che venisse qui per fargli cambiare aria, era già successo in passato». Inizialmente il giovane ha confessato di averla colpita in stanza, salvo poi ritrattare la sua versione dei fatti qualche giorno dopo.