Thesocialpost.it - Claudia Chessa: «Alessio Lupo mi soffocava, voleva strapparmi le dita a morsi»

, 18enne di Arzachena, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Ai microfoni di Pomeriggio 5, ha parlato della notte tra il 22 e il 23 gennaio, quando si è lanciata dal balcone di un hotel a Malta per sfuggire al suo fidanzato,. «Sto meglio, mi sto riprendendo». Queste le prime parole di, ancora provata ma determinata.Leggi anche:caduta dal balcone, il fidanzatoammette le violenzeUn volo di quattro piani per salvarsinon ha avuto dubbi. Quando ha capito di essere in pericolo, ha visto una sola via d’uscita.«Mi ha soffocato con un cuscino,le. Diceva: “Tu da qui non esci viva”»l’avrebbe colpita con violenza, fino a fratturarle una costola.ha pensato alla sua famiglia, alla paura di non rivederli più.