Clamoroso l’AIA | Contatto Thuram-Pavlovi? non da rigore Ecco perché

?. Ha dell’incredibile quanto è emerso questa mattina dal comunicato dell’Associazione Italiana Arbitri, con un elogio per la direzione del Derby della Madonnina da parte di Daniele Chiffi.Eppure la direzione dell’arbitro è stata tutt’altro che lineare. Eclatante l’episodio accaduto al minuto 72 quando, in area, è stato steso dall’intervento di? che ha toccato solo la gamba dell’attaccante interista, senza nessun tocco al pallone e non è stato richiamato nemmeno dal VAR per verificare l’episodio poiché non ritenuto un chiaro ed evidente errore. A riportare le impressioni delè stata La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di questa mattina.non è stato assegnatonel?La rosea riporta la versione dell’Associazione arbitri e ha spiegato la motivazione delil penalty a favore dei nerazzurri non è stato fischiato.