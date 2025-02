Ilrestodelcarlino.it - Città più vivibili, Imola al terzo posto in Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Bologna), 3 febbraio 2025 –è la terzapiù vivibile d’grazie alla presenza di servizi essenziali (sanità, educazione e trasporti), alla sostenibilità ambientale e al benessere dei cittadini. È quanto assicura il nuovo report ‘City Vision’, che colloca appuntodietro soltanto a Credera Rubbiano (provincia di Cremona) e Cordovado (Pordenone) a livello nazionale. Lo studio presentato da Blum Sostenibilità, accesso ai servizi essenziali e benessere La classifica I capoluoghi piùLo studio presentato da Blum Lo studio, presentato oggi a Milano, è stato realizzato da Blum (società di consulenza attiva nel campo della comunicazione) in collaborazione con Prokalos (soluzioni per l’innovazione). Il documento, nelle parole dei promotori, offre una “panoramica sui territorini più virtuosi in termini di qualità della vita”.