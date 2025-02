Lanazione.it - Cisterna di Gpl si stacca dalla motrice, strada chiusa: “Serviranno ore per rimuoverla”

Amelia, 3 febbraio 2025 – Incidente senza gravi conseguenze sul raccordo Terni-Orte, dove questa mattina, intorno alle 6:20, i vigili del fuoco del dimento di Amelia sono intervenuti per rimuovere unacontenente 40.000 litri di Gpl che si è inspiegabilmente sganciatadi un autocarro. È successo all'altezza dell'uscita per Amelia, mentre viaggiava in direzione Terni. Svolgimento delle operazioni Fortunatamente, laha mantenuto la sua posizione sulla carreggiata, evitando di rovesciarsi o di prendere fuoco, e non ha causato alcun incidente. Tuttavia, le operazioni di rimozione non possono essere eseguite semplicemente riagganciandola a un altro mezzo. È stato quindi necessario richiedere l'intervento di una squadra specializzata da Roma, incaricata di trasferire in sicurezza il Gpl su un'altramobile.