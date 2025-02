Circeo, tutto pronto per il Darwin Day

Leggi su Ilfaroonline.it

San Felice, 3 febbraio 2024 – La Proloco di San Feliceha organizzato per sabato 8 febbraio un evento speciale per celebrare Charlese il suo impareggiabile contributo alla teoria dell’evoluzione.Il programma prevede quanto segue:Ore 10:00: Visita straordinaria per le classi quarte dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di San Felice.Ore 17:30: Conferenze e approfondimenti presso la Porta del Parco, Piazza Lanzusi, 1 San Felice, Centro Storico.Interverranno:Augusta D’Andrassi – “Charles, vita e aneddoti del padre dell’evoluzionismo”Michelangelo La Rosa – “Prima del Neandertal: nuovi dati sulle più antiche presenze umane del territorio pontino”Elisabeth Selvaggi – “Orsi, cervi e iene: la fauna delnel Pleistocene”“Un’opportunità imperdibile – affermano gli organizzatori – per scoprire le radici dell’evoluzione, analizzare il presente e riflettere sulle sfide future della scienza”.