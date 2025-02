Ilrestodelcarlino.it - Cinquina, Tolentino dilaga. Chiesanuova, grave ko

5: Ajradinoski, Ciottilli (10’st Perini), Russo (27’st Sfasciabasti), Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui (19’st Vitucci), Tanoni, Sbarbati (30’st Morettini), Mongiello, Persiani. All. Mobili: Bucosse, Stricker, Tizi (40’st Salvucci), Strano, Badiali (19’st Peluso), Tomassetti, Manna, Tortelli, Moscati (30’st Cicconetti), Capezzani (32’st Massini), Lovotti (40’st Giandomenico). All. Passarini Arbitro: Antonuccio di Roma Reti: 21’, 13’st e 24’st Tortelli, 26’ Sbarbati, 44’ Capezzani, 29’st Peluso Note: ammoniti Ciottilli, Palladini, Mongiello, Persiani, Bucosse, Tizi; corner 5-7; recupero 1’ e 4’ La domenica più bella, in virtù dell’iniziativa benefica pro Anffas Sibillini (donati 2mila euro), si tramuta in debacle calcistica per il, ko piùin tre stagioni di Eccellenza.