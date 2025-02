Sport.quotidiano.net - Cinque set di lotta. L’Allianz lascia strada a Grottazzolina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il PalaSavelli di Porto San Giorgio (Fermo) sta diventando campo ostico per tutti. La Yuasa BatterytrascinaMilano al tie break e conferma il trend del girone di ritorno: ha sempre portato a casa punti. Alla fine, sono proprio i padroni di casa, che in Superlega ci vogliono rimanere, a vincere 3 a 2. Milano va spesso in difficoltà in ricezione, conche spinge dai nove metri (soprattutto con Fedrizzi) e dopo aver perso il primo parziale si risolleva nel secondo grazie alla fase muro. L’altalena di emozioni continua nel terzo, vinto dai padroni di casa e nel quarto. Il set inizia nel segno di Milano che poi subisce la rimonta: i meneghini, comunque, portano l’incontro al tie – break. Qui i padroni di casa partono a tutta,insegue e i marchigiani conquistano i 2 punti.