Romadailynews.it - Cina: Tianjin, antica cittadina Yangliuqing celebra Festa primavera

Persone osservano le xilografie per Capodanno presso l’di, nel nord della, ieri 2 febbraio 2025.e’ stata a lungota per le sue xilografie in occasione del Capodanno. Queste opere, che di solito recano significati di buon auspicio, fiorirono durante le dinastie Ming e Qing (1368-1911) grazie al trasporto via canale altamente sviluppato, e furono vendute in diverse localita’ del Paese. Durante le vacanze per ladi, le installazioni luminose, gli spettacoli folkloristici e i negozi di specialita’ dellaattraggono grandi folle di turisti che si godono l’atmosfera diqui. Persone ammirano la veduta notturna presso l’di, nel nord della, il primo febbraio 2025.